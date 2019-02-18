Официально: жить в Мурманской области стало лучше

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-18T11:37:31+03:00

Удивительно, но факт: жизнь в Мурманской области становится все лучше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В 2018 году Мурманская область потеряла больше 5 тысяч жителей. Многие северяне уезжают из региона, разочаровавшись в уровне жизни. Но официальные исследования идут в разрез с этой статистикой. По данным "РИА Рейтинг" в Заполярье улучшилось качество жизни.

- Эксперты агентства оценивали субъекты по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Каждому региону присвоили место в списке на основе полученных баллов (минимум - один балл, а максимум - 100), - сообщили в "РИА".

В 2017 году Мурманская область занимала 42 место, а в 2018-м - 36. Благодаря такому скачку Заполярье вошло в число регионов с самым сильным ростом показателей. Туда же попали Магаданская область (с 44 на 35 место), Амурская (с 61 на 53), Оренбургская (41 на 33), Чукотка (с 78 на 70), Северная Осетия (с 72 на 65), Сахалин (с 53 на 46).

Лидер рейтинга второй год подряд Москва. Следом идут Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Белгородская область. Худший показатель показатель Республика Тыва, на предпоследнем месте находится Карачаево-Черкессия, чуть выше - Забайкальский край.

ИСТОЧНИК KP.RU