Житель Снежногорска «чудом» нашел 5 тысяч рублей, чтобы спасти свой холодильник

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-18T10:52:57+03:00

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Электронные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Рассчетом по банковской карте в магазинах уже никого не удивишь. А недавно безналичный метод оплаты ввели в общественном транспорте Мурманска. Правда, пока только для бесконтактных карточек.

Прогресс дошел до того, что даже судебные приставы Заполярья носят с собой терминалы. В частности, именно такой метод оплаты пригодился должнику из Снежногорска. Мужчина не оплачивал квитанции за коммунальные услуги, в результате чего скопилась задолженность. Сумма была относительно небольшой, порядка 5-ти тысяч рублей, но даже этого оказалось достаточно, чтобы в гости к северянину наведались приставы. Когда сотрудники УФССП затребовали долг, снежногорец только руками развел - денег нет!

- Тогда пристав приступил к аресту холодильника. И тут случилось чудо - мужчина нашел деньги! Он попросил пристава не забирать холодильник, покуда сбегает в банкомат. Но ему даже не пришлось никуда бежать. Для оплаты по безналичному рассчету был использован переносной терминал судебного пристава, - извещает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

Таким образом хозяин квартиры сохранил столь необходимый предмет бытовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU