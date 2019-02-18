Парень из Умбы накинулся с бутылкой на полицейского и разрезал ему лоб

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-18T10:19:30+03:00

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Свобода манила 26-летнего жителя Умбы так, что теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Несмотря на молодой возраст, он уже не раз преступал закон - покушался на чужое имущество. Не так давно он освободился из мест лишения свободы и должен был сидеть в родном поселке - суд установил административный надзор и запретил покидать северянину место своего жительства.

Но молодой человек решил, что ему все можно. И уехал в Кировск. На минуточку, это более 230 километров! Нашли его стражи порядка в квартире в нетрезвом состоянии. То, что полиция захотела вернуть нарушителя домой, ему не понравилось.

- Он вооружился стеклянной бутылкой, нанес не менее трех ударов находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей инспектору мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России «Апатитский», У того были диагностированы ушибы и резанная рана лба, - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Теперь о свободе парню можно будет только мечтать. Сейчас он находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Смягчить приговор можно тот факт, что злоумышленник признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU