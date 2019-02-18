В Мурманске ранним утром похитили девушку и увезли на машине
На дворе уже не 90-е, но отголоски того непростого времени все-равно бывают. Вспомнить хотя бы нападение на лаунж-кафе "Мята" группы молодчиков с битами.
Иногда в Мурманской области происходят и похищения людей. Например, в январе прошлого года в столице региона затолкали в машину бизнесмена.
А 17 февраля в группе "Мурманск ДТП ЧП" появился неоднозначный пост.
- Срочно! Всем очевидцам похищения молодой девушки неизвестными лицами на автомобиле (марка, цвет и номер неизвестены) на улице капитана Тарана, 14, на Рябиновой аллее. В районе 4-5 утра. Просьба откликнутся, - пишет автор.
Участников группы смутило, что нет ни имени или хотя бы примет девушки, ни имени написавшего сообщение и каких-то контактов. Все это наводит на мысль, а не фейк ли часов? Хотя в комментариях к посту появились те, кто утверждает, что все это не выдумка.
- Я слышал. Звала на помощь... Думал прикалываются, - написал Андрей Мельник.
Впрочем, в полицию Мурманска обращений по похищению человека не поступало.
Напомним, в ноябре прошлого года также в мурманских пабликах в "ВКонтакте" появилась похожая информация, что в областном центре пропала молодая мама. Близкие сообщили, что ее увезла белая машина в неизвестном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU