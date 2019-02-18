В Мурманске ранним утром похитили девушку и увезли на машине

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-18T09:39:58+03:00

Однако в полицию города обращений по данному факту не поступало

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На дворе уже не 90-е, но отголоски того непростого времени все-равно бывают. Вспомнить хотя бы нападение на лаунж-кафе "Мята" группы молодчиков с битами.

Иногда в Мурманской области происходят и похищения людей. Например, в январе прошлого года в столице региона затолкали в машину бизнесмена.

А 17 февраля в группе "Мурманск ДТП ЧП" появился неоднозначный пост.

- Срочно! Всем очевидцам похищения молодой девушки неизвестными лицами на автомобиле (марка, цвет и номер неизвестены) на улице капитана Тарана, 14, на Рябиновой аллее. В районе 4-5 утра. Просьба откликнутся, - пишет автор.

Участников группы смутило, что нет ни имени или хотя бы примет девушки, ни имени написавшего сообщение и каких-то контактов. Все это наводит на мысль, а не фейк ли часов? Хотя в комментариях к посту появились те, кто утверждает, что все это не выдумка.

- Я слышал. Звала на помощь... Думал прикалываются, - написал Андрей Мельник.

Впрочем, в полицию Мурманска обращений по похищению человека не поступало.

Напомним, в ноябре прошлого года также в мурманских пабликах в "ВКонтакте" появилась похожая информация, что в областном центре пропала молодая мама. Близкие сообщили, что ее увезла белая машина в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU