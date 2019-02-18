В Мурманске сфинкс Клепа ищет ответственные и добрые руки

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-18T09:22:08+03:00

Такая красавица как клепа вполне может позволить себе иметь не совсем покладистый храктер. Фото: vk.com/sphinxhelp

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Порой твоя судьба совершенно не интересуется ни твоей породой, ни элитной родословной, иногда все зависит от благосклонности к твоей персоне капризной Фортуны. История трехлетней кошки модной нынче породы сфинкс лишнее тому подтверждение.

- Судьба у Клепы была незавидная, хозяева хотели усыпить ее из-за плохого характера. Кошку наказывали. Но после того, как она прошла адаптацию и социализацию у нас, стала ориентированной на человека, ласковой и игривой. Но природная доминанта осталась. Она по-прежнему ревнива и готова защищать свое лидерство в прайде и своего хозяина от других животных, - рассказывает куратор экзотичной красавицы Анна Томсонс.

Вероятно, Клепа – жертва безответственного подхода людей к выбору будущего питомца. В первой попавшейся статье о сфинксах говорится и об особенном характере: «У этих животных нет страха перед собаками. К людям они относятся как к равным». Видимо к этому так и не смогли привыкнуть бывшие владельцы Клепы.

- После социализации кошка ведет себя вполне дружелюбно, но характер остается лидерским и во избежание конфликтов в дальнейшем, Клепе лучше быть единственной кошкой в семье. Стерилизована. Здорова. Приучена к лотку и когтеточке. Питается кормом «Роял Канин Сенсэбл», - добавляет Анна. - Будет отдаваться по договору ответственного содержания взрослым людям, знающим и любящим породу сфинкс, в семью с детьми старше 12 лет, с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.

Если Клепа запала вам в душу, смело пишите Анне Томсонс.

ИСТОЧНИК KP.RU