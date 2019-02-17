2019-02-17T15:06:53+03:00
Экономика

В мурманском морском рыбном порту рекордно упал вылов из-за новой системы «Гонец»

Впрочем, неурядицы со спутниковой навигацией - лишь одна из причин, которые тормозили промысел
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Мурманский морской рыбный порт назвал 4 основных причины, по которым январский улов оказался не впечатляющим.Мурманский морской рыбный порт назвал 4 основных причины, по которым январский улов оказался не впечатляющим.Фото: Виктор КОСТРОВ
Изменить размер текста:

Кольский залив лениво катит свои свинцовые и графитовые волны, как и 30 лет назад. Но судов на его поверхности мы видим куда меньше. Все реже в Мурманск заходят новые траулеры со свежей треской, палтусом, мойвой на борту.

Ни для кого не секрет, что купить свежую рыбку, только что из Барецева моря, становится все сложнее. Неутешительные новости пришли, в том числе, из мурманского морского рыбного порта (ММРП). Январь оказался не слишком удачным для предприятия. Как оказалось, в первый месяц 2019 года грузооборот нашей промысловой гавани составил... мизерные 5,5 тысяч тонн!

Да и то, значительный кусок этого «рыбного пирога» - отгрузка готового сырья из холодильников, для перепродажи за рубеж. А если учесть непосредственный улов для Мурманска, то и вовсе хватаешся за голову - всего 1,5 тысяч тонн! В истории рыбного порта бывало такое, что за один день привозили больше, чем в этот месяц.

Отчасти, виноваты новые правила: траулерам запретили промысел без спутниковой системы «Гонец», а смонтировать ее не так-то просто. Но это «во-первых». Есть и другие причины...

- Во вторых, неудачной оказалась промысловая обстановка в Баренцевом море, в первую очередь, из-за зимних штормов. В третьих - некоторые затянули с оформлением разрешения на промысел или выход в море, - пояснил пресс-службе ММРП главный диспетчер предприятия Виталий Клименков.

Кроме того, некоторые рыбаки приноровились выгружать свой улов, минуя ММРП. Они облюбовали противоположную сторону залива, его западный берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области бушевал ураган: перекрыты дороги, отменены учения, размещены пункты обогрева
В Коле задержали мужчину с подозрительным пакетиком
Дикого северного оленя предлагают занести в Красную книгу РФ
Мурманские знатоки проведут мастер-класс для школьников
Военные Северного флота собрали на лечение мальчика из Североморска 66 тысяч рублей
Мурманчанка официально стала кандидатом в мэры Аланьи
"Сборной Снежногорска" не хватает денег на поездку в Москву для выступления в Высшей Лиге
В Мурманск приедут 18 вагонов военной техники и оборудования террористов из Сирии
Житель Мончегорска убил мать и, вызвав «Скорую», решил скрыться с места преступления
В Мурманске сократили срок ареста бывшему депутату Светлане Макаровой
В колонии в Мурмашах начальник оперотдела за 20 тысяч рублей пронес осужденным iPhone
Кировск с проектом «Полярный день» попал в шот-лист программы «100 городских лидеров»
В Кировске для исчезнувшего четыре года назад памятника Василию Кондрикову ищут новое место
Поэт-заместитель главы администрации Кировска написал матерные стихотворения
В Мурманске управляющие компании задирают плату за «Содержание и ремонт» после мусорной реформы
В Мурманске школьники раскидали венки у мемориальной рубки "Курска"
Госжилинспекция Мурманской области увидела нарушение в перерасчете за электричество
Мурманский таксист повез китайцев в Териберку и застрял в снегу
Карлсон, Дед Мороз и Снегурочка: в Коле прошел костюмированный забег на лыжах