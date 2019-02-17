В мурманском морском рыбном порту рекордно упал вылов из-за новой системы «Гонец»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-17T15:06:53+03:00

Впрочем, неурядицы со спутниковой навигацией - лишь одна из причин, которые тормозили промысел

Изменить размер текста: A A

Кольский залив лениво катит свои свинцовые и графитовые волны, как и 30 лет назад. Но судов на его поверхности мы видим куда меньше. Все реже в Мурманск заходят новые траулеры со свежей треской, палтусом, мойвой на борту.

Ни для кого не секрет, что купить свежую рыбку, только что из Барецева моря, становится все сложнее. Неутешительные новости пришли, в том числе, из мурманского морского рыбного порта (ММРП). Январь оказался не слишком удачным для предприятия. Как оказалось, в первый месяц 2019 года грузооборот нашей промысловой гавани составил... мизерные 5,5 тысяч тонн!

Да и то, значительный кусок этого «рыбного пирога» - отгрузка готового сырья из холодильников, для перепродажи за рубеж. А если учесть непосредственный улов для Мурманска, то и вовсе хватаешся за голову - всего 1,5 тысяч тонн! В истории рыбного порта бывало такое, что за один день привозили больше, чем в этот месяц.

Отчасти, виноваты новые правила: траулерам запретили промысел без спутниковой системы «Гонец», а смонтировать ее не так-то просто. Но это «во-первых». Есть и другие причины...

- Во вторых, неудачной оказалась промысловая обстановка в Баренцевом море, в первую очередь, из-за зимних штормов. В третьих - некоторые затянули с оформлением разрешения на промысел или выход в море, - пояснил пресс-службе ММРП главный диспетчер предприятия Виталий Клименков.

Кроме того, некоторые рыбаки приноровились выгружать свой улов, минуя ММРП. Они облюбовали противоположную сторону залива, его западный берег.

ИСТОЧНИК KP.RU