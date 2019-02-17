В Коле задержали мужчину с подозрительным пакетиком

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-17T12:30:24+03:00

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В Мурманской области раскрыто преступление в сфере распространения запрещенных веществ. Главный участник этой истории рискует получить крупный срок за участие в нелегальном бизнесе. Согласно части 1 статьи 228.1 УК РФ, по которой будут судить наркодилера, северянину грозит от 4-х до 8-ми лет колонии. Впрочем, УМВД приводит несколько другие данные - до 3-х лет заключения.

Однако не в этом основная «изюминка» произошедшего случая. Куда интересней то, что мужчина, проживающий в Коле, распространял наркотики без использования интернета. То есть, орудовал не по системе анонимных закладок, которая считается надежной среди продавцов «дури».

Напротив, мужчина действовал по старинке, встречаясь с клиентом один на один. На сегодняшний день это уже считается редкостью, поскольку никто не хочет дополнительного риска, но, видимо, поэтому колянина и удалось поймать так быстро. В ходе проверки оперативной информации при нем нашли подозрительный пакетик.

- 39-летний местный житель задержан с поличным. Вещество, которое мужчина пытался продать наркозависимому лицу, было изъято полицейскими и направлено на экспертизу. Проведенное экспертами исследование подтвердило, что в изъятом пакетике находился синтетический накротик массой 0,1091 грамма, - сообщает УМВД России по Мурманской области.

Само название накротика, впрочем, не разглашается. О личности задержанного известно, что ранее у мужчины уже была судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU