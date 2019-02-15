В Мурманск приедут 18 вагонов военной техники и оборудования террористов из Сирии

СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-15T18:24:41+03:00

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В 61 городе России побывает особый поезд, который в путь снаряжает Минобороны. Состав из 18 вагонов повезет по стране более 500 образцов, прибывших из Сирии. Заглянет экспозиция на колесах и в Мурманск.

- Это будет трофейная бронетанковая и инженерная техника, артиллерийское вооружение, бронеавтомобили, различное оружие, самодельные взрывные устройства, иностранные рационы питания, - поясняет оборонное ведомство. - На отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, Бронированный штурмовой автомобиль «YPG EAGLE HEAD», самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты.

Посетителей ждет еще один бонус. Экскурсию проведут военнослужащие, которые принимали участие в операции в республике. Акция «Сирийский перелом» начнется 23 февраля, а закончится перед Днем Победы. Поезд проедет от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска и в каждом населенном пункте будет останавливаться по несколько часов.

Подробное расписание остановок будет опубликовано чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU