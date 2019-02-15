2019-02-15T18:10:58+03:00
Происшествия

В колонии в Мурмашах начальник оперотдела за 20 тысяч рублей пронес осужденным iPhone

С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении
Варвара РУСЛАНОВА
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Сотруднику уголовно-исполнительной системы уже предъявили обвинение [снимок носит иллюстративный характер].Сотруднику уголовно-исполнительной системы уже предъявили обвинение [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Архив КП
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В феврале в учреждениях УФСИН по Мурманской области как нарывы стали вскрываться нечистые на руку сотрудники. Буквально вчера, 14 февраля, в исправительной колонии №18 в Мурмашах задержали начальника оперативного отдела за взятку в 20 тысяч рублей. Напомним, 1 февраля стало известно, что начальник отряда в ИК-17 в Мурманске носил осужденным запрещенные предметы, правда, за вознаграждение в 152 тысяче рублей.

- По версии следствия, с марта по май один из начальников ИК-18 получил от осужденного 20 тысяч рублей за пронос на режимную территорию мобильного телефона марки iPhone. На данный момент в уголовном деле, возбужденном по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия», только один эпизод, - рассказывает старший помощник следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Отметим, что злоумышленника при поддержке ФСБ выявили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН.

По словам информированного источника «КП», речь идет о гораздо более крупной сумме - около одного миллиона рублей. У начальника оперативного отдела уже изъяли его банковскую карту и мобильный телефон. Правда, пока эта информация не нашла своего подтверждения. Расследование уголовного дела продолжается.

Сотруднику уголовно-исполнительной системы уже предъявили обвинение. С него взята подписка о невыезда и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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