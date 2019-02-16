2019-02-16T12:39:03+03:00
Общество

Военные Северного флота собрали на лечение мальчика из Североморска 66 тысяч рублей

Благодаря этим деньгам мальчик смог улететь на реабилитацию в Москву
Мария ПАШЕНКОВА
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Степа Зорин вместе с мамой улетели на лечение в Москву. Фото: vk.com/dobriysnegovikСтепа Зорин вместе с мамой улетели на лечение в Москву. Фото: vk.com/dobriysnegovik
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Самый большой снеговик в Мурманской области находится в Североморске. В этом сомнений нет! Снежная фигура под 5 метров в высоту появилась благодаря горожанам, которые решили поддержать четырехлетнего Степу Зорина. Напомним, здоровье мальчика ухудшилось после прививки.

Снеговика создали ради приза в 100 тысяч в одном из конкурс на YouTube. Его итоги еще не подвели.

А пока Степа совершил маленькое путешествие в Москву, где ему назначен курс реабилитации. Проходить ее надо несколько раз в год, ведь в борьбе за здоровье этого улыбчивого мальчика нельзя делать паузу, иначе можно потерять все успехи, что даются тяжелым трудом.

Для лечения в Москве требовалось собрать почти 73 тысячи рублей. Сумма большая, если учесть, что семья постоянно тратить средства на лекарства, врачей и еще кредит, который был взят еще в 2015 году для реабилитации в Харбине.

На помощь Степе и его родителям пришли военные.

- 12 января от работников филиала ФКУ "Объединенное стратегическое командование Северного флота" - "2 финансово-экономическая служба" - был передан конверт, где были 66 350 рублей. От всей души хотим выразить свою благодарность, - рассказала мама мальчика Анна Зорина.

Узнать больше о Степе можно в его группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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