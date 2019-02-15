В Мурманске сократили срок ареста бывшему депутату Светлане Макаровой

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-15T17:31:35+03:00

Мурманский экс-депутат Светлана Макарова подозревалась в присвоении денег через управляющие компании. В ее ближайшем окружении, впрочем, полагают, что преследования были связаны с поддержкой прежнего мэра - Сергея Субботина. Фото: Людмила ШЕКА

Сидеть за колючей проволокой бывший парламентарий будет на 4 месяца меньше

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Ударный труд юристов оказался не напрасным. Получил поблажку от правосудия арестант, чье задержание в свое время прогремело на все Заполярье. Светлана Макарова, бывший депутат мурманского горсовета, дождалась хороших новостей - ей сократили срок ареста.

- Снижено наказание на 9 месяцев, изменен вид исправительного учреждения на колонию-поселение, отменен штраф в 500 тысяч рублей, - сообщает адвокатское бюро «Панфилов и партнеры» через свою официальную группу в соцсети.

И это еще не все! Как известно, людям, осужденным по экономической статье, запрещено заниматься легальным бизнесом и возглавлять различные фирмы. По крайней мере, на какое-то время. Именно это время, в случае Светланы Макаровой, удалось сократить. А значит, вскоре после выхода из колонии экс-депутат имеет все шансы быстро приступить к экономической деятельности. Если, конечно, посчитает нужным.

А между тем, окончание срока уже не за горами. Светлану Макарову приговорили к 4-м годам колонии еще осенью 2017 года. Нетрудно посчитать, что, при новых условиях, экс-депутату осталось сидеть около двух лет. И даже меньше, если принять во внимание месяцы, проведенные в СИЗО с момента задержания в 2015-м году.

Уменьшение срока - результат переквалификации уголовной статьи. Было «Мошенничество в особо крупном размере», а стало «Мошенничество в предпринимательской деятельности».

Напомним, Светлану Макарову обвиняли в присвоении денег за отопление. Экс-депутат «стояла» за рядом управляющих компаний Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU