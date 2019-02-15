2019-02-15T17:05:59+03:00
Общество

Кировск с проектом «Полярный день» попал в шот-лист программы «100 городских лидеров»

Мероприятия лета объединят в один мультибрендовый фестиваль [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Список был озвучен 15 февраля в Сочи на Российском инвестиционном форуме. Фото: скриншот видео.Список был озвучен 15 февраля в Сочи на Российском инвестиционном форуме. Фото: скриншот видео.
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В городе у подножья Хибин придумали классную идею и решили продвинуть ее в Сочи по программе Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров» и не прогадали. Мультибрендовый проект «Полярный день» признали одним из лучших. Стоит отметить, что конкуренция была довольно жесткой: в отборе участвовали более 280 проектов из 74 регионов.

- В Кировске ежегодно проходит масса интересных мероприятий: забег «Солнечные ночи», рок-фестиваль... Мы решили объединить их в один мультибрендовый проект «Полярный день», который будет длится весь период, пока заполярное солнце не заходит за горизонт. Предполагается, что каждые выходные с 22 мая по 22 июля всем городом мы будем организовывать яркие событийные мероприятия, - рассказывает начальник пресс-службы администрации Кировска Вероника Селиверстова. - К реализации проекта мы хотим приступить уже этим летом. Возможно, он пока будет длиться не два месяца, как заявлено, а всего неделю, но тем не менее.

Важным требованием программы было наличие компетентной команды. В сборную Кировска помимо Вероники Селиверстовой вошли местные предприниматели Илья Удальцов, Николай Васильев и Олег Лютцков, а также телеведущий Никита Васильев. Их проект «Полярный день» получит поддержку и сопровождение от Агентства стратегических инициатив.

Проект "Полярный день и медиагород".Проект Кировска вошел в шотлист программы АСИ 100 городских лидеров . Видео: Вероника Селиверстова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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