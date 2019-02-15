В Кировске для исчезнувшего четыре года назад памятника Василию Кондрикову ищут новое место

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-15T16:04:48+03:00

Правда, власти города не могут решить этот вопрос уже несколько лет

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Если бы ни Василий Кондриков, то, возможно, и не было бы на карте Мурманской области таких городов как Кировск и Мончегорск, да и к развитию горнопромышленных предприятий в регионе Заполярный князь, как нарекли его западные журналисты, приложил руку. Но, несмотря на все его заслуги, в 1937 году он был признан врагом народа и расстрелян, а спустя 78 лет после этих событий в Кировске не нашлось места памятнику в его честь.

Установленный ему в 2004 году бюст в одноименном сквере Кировска исчез летом 2015-го. Памятник собирались привести в порядок, да так и не вернули на место. За 4 года в администрации поменялось руководство, а бюст основателю города так и не появился. Более того, постамент приметили рядом с мусорными контейнерами. В соцсетях люди начали возмущаться и приписали исчезновение памятника Кондрикову «варягам» из Череповца.

- Они убивают историю, так как сами ее не знают, и жить, растить детей здесь не планируют. Тут они просто зарабатывают деньги, ничего личного, - уверены пользователи.

Но чиновники в кировской администрации меняются, а позиция по поводу памятника основателю города нет.

- Бюст был убран при строительстве многоэтажного дома. Он не на помойке, а в целости и сохранности на складе материального обеспечения. На данный момент мы совместно с горсоветом решаем вопрос о новом месте для него. К обсуждению этого вопроса планируется привлечь и городскую общественность, - прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Кировска Сергей Комлев.

ИСТОЧНИК KP.RU