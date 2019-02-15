Поэт-заместитель главы администрации Кировска написал матерные стихотворения

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-15T15:45:09+03:00

Сергей Комлев переехал из Череповца в Кировск в прошлом году.

Но позже удалил их, когда приехал на работу в Мурманскую область

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Сначала в Telegram, затем по другим соцсетям...

Скриншоты со страницы заместителя главы администрации Кировска Сергея Комлева, курирующего отдел по работе со СМИ и общественными организациями, гуляют по просторам интернета.

Кто-то, кто точно хотел насолить чиновнику, нашел на его странице на Facebook матерные стихотворения, заботливо сохранил и теперь решил выложить их на публичный суд. Свое "Фу!" сказали многие. Ведь буквально в первых строках уже описывается оральный и анальный секс. Причем словами великого и могучего, простого и народного.

Четверостишия появились сейчас не случайно, а чтобы опорочить его, - так считают коллеги Сергея Комлева.

Это одно из самых безобидных стихотворений, которые неизвестные "доброжелатели" выложить на публичный суд. Фото: vk.com/hc_apatity

- Стихотворения были написаны еще три года назад, когда Сергей Викторович работал в Вологодской области (к слову, тоже в мэрии - заместителем главы по организационным вопросам. В Кировск же Комлев переехал в прошлом году, - Ред.). Тогда он участвовал в шутливом флешмобе. Перед приходом на нынешнюю должность он привел свою страницу в порядок, - пояснили "КП" в администрации Кировска.

К слову, Сергей Комлев пишет и приличные стихи, издал несколько сборников. На все той же странице в Facebook замглавы публикует отдыльные произведения. Хотя в них нет-нет, да промелькнет озорное словцо.

Сергей Комлев выпустил несколько сборников стихотворений.

ИСТОЧНИК KP.RU