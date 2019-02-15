В Мурманске управляющие компании задирают плату за «Содержание и ремонт» после мусорной реформы

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-15T16:02:16+03:00

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Станет ли 2019 год знаковым для Заполярья? Такие шансы есть. В Мурманской области заработала новая система по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Считается, что она должна избавить нас от мусорных завалов. Ну что ж, посмотрим...

В будущее, которое должно стать светлым, мы вкладываемся уже сегодня. Начиная с февраля 2019 года жильцы оплачивают вывоз мусора отдельно. Его вывели из комплекса услуг «Содержание и ремонт». По всем законам логики, пресловутая плата «за сод и рем» должна теперь снизиться. Ан нет. Похоже, мурманские «управляшки» про логику не слышали...

- Живу на улице Александрова, 4/1. Пришли мне квитанции за январь, с отдельной - за мусор. Там 133 рубля, все правильно. Посмотрел, сколько просят за «Содержание и ремонт». Оказалось, там 337 рублей! Откуда такие деньги? Буквально за месяц до этого было 235 рублей. Почему подорожало? Прихожу в нашу управляющую компанию, спрашиваю у девушки в приемной. Ну, так мол и так, говорю: «почему так получилось, за что деньги». Она мне: «а кто подъезд подметать будет?» Я отвечаю: «у Вас отдельная строка за уборку, зачем лапшу на уши людям вешаете?» - поведал «КП» мурманский пенсионер Владимир.

Мы обратились в Госжилинспекцию (ГЖИ) - там в курсе проблемы. Недобросовестные управляшки искусственно завышают «Содержание и ремонт». Надеются компенсировать отнятую у них плату за мусор. Если Ваша компания вытворяет такие фокусы, следует написать заявление в ГЖИ (Улица Карла Маркса, 18).

ИСТОЧНИК KP.RU