2019-02-15T16:02:16+03:00
Общество

В Мурманске управляющие компании задирают плату за «Содержание и ремонт» после мусорной реформы

Коммунальщики хотят возместить отнятую у них долю в обращении с отходами
Иван ПЕТРОВ
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Мурманские управляющие компании хотят провернуть хитрый трюк: искусственно увеличить цену «Содержания и ремонта» под шумок мусорной реформы. [снимок носит иллюстративный характер]Мурманские управляющие компании хотят провернуть хитрый трюк: искусственно увеличить цену «Содержания и ремонта» под шумок мусорной реформы. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Станет ли 2019 год знаковым для Заполярья? Такие шансы есть. В Мурманской области заработала новая система по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Считается, что она должна избавить нас от мусорных завалов. Ну что ж, посмотрим...

В будущее, которое должно стать светлым, мы вкладываемся уже сегодня. Начиная с февраля 2019 года жильцы оплачивают вывоз мусора отдельно. Его вывели из комплекса услуг «Содержание и ремонт». По всем законам логики, пресловутая плата «за сод и рем» должна теперь снизиться. Ан нет. Похоже, мурманские «управляшки» про логику не слышали...

- Живу на улице Александрова, 4/1. Пришли мне квитанции за январь, с отдельной - за мусор. Там 133 рубля, все правильно. Посмотрел, сколько просят за «Содержание и ремонт». Оказалось, там 337 рублей! Откуда такие деньги? Буквально за месяц до этого было 235 рублей. Почему подорожало? Прихожу в нашу управляющую компанию, спрашиваю у девушки в приемной. Ну, так мол и так, говорю: «почему так получилось, за что деньги». Она мне: «а кто подъезд подметать будет?» Я отвечаю: «у Вас отдельная строка за уборку, зачем лапшу на уши людям вешаете?» - поведал «КП» мурманский пенсионер Владимир.

Мы обратились в Госжилинспекцию (ГЖИ) - там в курсе проблемы. Недобросовестные управляшки искусственно завышают «Содержание и ремонт». Надеются компенсировать отнятую у них плату за мусор. Если Ваша компания вытворяет такие фокусы, следует написать заявление в ГЖИ (Улица Карла Маркса, 18).

ИСТОЧНИК KP.RU

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