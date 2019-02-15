2019-02-15T13:38:57+03:00
Общество

Мурманский таксист повез китайцев в Териберку и застрял в снегу

Лопаты не оказалось, поэтому шофер откапывал машину подручными (а точнее «подножными») средствами
Иван ПЕТРОВ
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Мурманский таксист застрял в Териберке из-за обильного снегопада. Фото: vk.com/my_teriberkaМурманский таксист застрял в Териберке из-за обильного снегопада. Фото: vk.com/my_teriberka
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«Небесная канцелярия» не показала особой любви к северянам на День Влюбленных. Наоборот, погода резко испортилась: подул ледяной ветер и началась метель. Вечером 14 февраля по Мурманской области наблюдались обильные снегопады. В результате «Мурманскавтодор» перекрыл целый ряд дорог.

Сегодня, 15 февраля, северяне пожинают плоды «небесного урожая». На заснеженных дорогах сплошь и рядом застревают машины. Дорога в Териберку традиционно превратилась в непроходимую кашу. Это был явно не самый лучший день для посещения данного села в Кольском районе. Но один из мурманских шоферов все-таки рискнул - поехал в Териберку. И в результате завяз в снегу, да еще с китайскими туристами «на борту».

- Таксист службы «Везет» застрял в Териберке, копает снег ногами, лопаты нет, - сообщает группа «Моя териберка».

Пока водитель пробивал в снегу необходимую колею, гости из Поднебесной успели подышать свежим воздухом и полюбоваться на заснеженные сопки. Хорошо еще, что погода в этот день выдалась мягкая. Даже в Кольском районе, где традиционно холоднее, температура держалась в районе ноля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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