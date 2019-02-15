В Мурманске школьники раскидали венки у мемориальной рубки "Курска"

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-15T14:44:23+03:00

Мальчики раскидали венки, но потом вернули их на место. Фото: скриншот видео

Изменить размер текста: A A

В последнее время в Мурманске слишком часто стали появляться сообщения о неуважительном обращении с памятниками. Монумент Николая Чудотворца разрисовали, на памятнике жертвам интервенции провели романтический вечер, а после там же в сквере на Ленинградской гоняла машина.

Новый случай произошел у рубки подлодки "Курск", которая находится у мемориального комплекса погибшим морякам.

Здесь решили поиграть два мальчика. Вот только перегнули палку и разбросали венки, которые были возложены к рубке. Это заметил мурманчанин Павел Зеленов, который сразу подошел к школьникам и предложил им привести памятное место в порядок. Причем разложить венки так, как они стояли.

Ребята поняли свою ошибку, не убежали и не стали перечить, а подняли знаки памяти.

- Вы зачем это делали? Почему они валяются? - спросил у мальчишек Павел

- Не знаю, почему, - отвечает один из них.

Потом школьники стали перекидывать вину друг на друга, мол, это ты сделал, а я рядом стоял.

Все происходившее мурманчанин снимал на видео, которым поделился во "ВКонтакте". Одни посмотревшие запись осудили мальчиков, другие решили, что их можно помиловать, ведь свою ошибку они исправили. А вот видео, считают северяне, можно было и не выкладывать.

В полицию по данной ситуации обращений не было.

ИСТОЧНИК KP.RU