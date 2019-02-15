Карлсон, Дед Мороз и Снегурочка: в Коле прошел костюмированный забег на лыжах

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-15T13:11:30+03:00

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На лыжах в спортивном костюме - это скучно и не так интересно. Так решили организаторы торжественной церемонии открытия освещенной лыжной трассы в Коле и предложили всем желающим прийти в карнавальных костюмах. В итоге на лыжню вышли Карлсон, Дед Мороз, Снегурочка, ведьмы и животные всех мастей, пираты и скоморохи. С первого взгляда было видно, что праздник удался.

Обкатать трассу пришел Карлсон...

Пять километров освещенной трассы строили почти год. На эти цели из областного бюджета выделили 11 миллионов рублей, а Кольский район взял на себя обязанность по электроснабжению участка.

- Мы постарались сделать эту трассу разноплановой: здесь есть и легкие участки и более серьезные с крутыми подъемами и спусками. Сегодня я лично ее протестировал и могу сказать впечатления самые положительные, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

... и Снегурочка с красной пандой. Фото: Администрация Кольского района.

К слову, как только с трассы сойдет снег, работы по ее совершенствованию продолжатся. К этому же времени власти постараются решить вопрос с подъемником - пока лыжникам приходится подниматься по крутому горнолыжному склону до самой трассы.

Кстати, лыжня в Коле стала второй освещенной в районе, но не последней. В этом году планируют оборудовать фонарями и участок для любителей зимних видов спорта в Туломе.

ИСТОЧНИК KP.RU