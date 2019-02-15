2019-02-15T13:11:30+03:00
Общество

Карлсон, Дед Мороз и Снегурочка: в Коле прошел костюмированный забег на лыжах

В районном центре открыли освещенную трассу для любителей зимних видов спорта [фото]
Елена МОЛОДЦОВА
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Лыжню в Коле открыли весело и ярко. Фото: Администрация Кольского районаЛыжню в Коле открыли весело и ярко. Фото: Администрация Кольского района
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На лыжах в спортивном костюме - это скучно и не так интересно. Так решили организаторы торжественной церемонии открытия освещенной лыжной трассы в Коле и предложили всем желающим прийти в карнавальных костюмах. В итоге на лыжню вышли Карлсон, Дед Мороз, Снегурочка, ведьмы и животные всех мастей, пираты и скоморохи. С первого взгляда было видно, что праздник удался.

Обкатать трассу пришел Карлсон...

Обкатать трассу пришел Карлсон...

Пять километров освещенной трассы строили почти год. На эти цели из областного бюджета выделили 11 миллионов рублей, а Кольский район взял на себя обязанность по электроснабжению участка.

- Мы постарались сделать эту трассу разноплановой: здесь есть и легкие участки и более серьезные с крутыми подъемами и спусками. Сегодня я лично ее протестировал и могу сказать впечатления самые положительные, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

... и Снегурочка с красной пандой. Фото: Администрация Кольского района.

... и Снегурочка с красной пандой. Фото: Администрация Кольского района.

К слову, как только с трассы сойдет снег, работы по ее совершенствованию продолжатся. К этому же времени власти постараются решить вопрос с подъемником - пока лыжникам приходится подниматься по крутому горнолыжному склону до самой трассы.

Кстати, лыжня в Коле стала второй освещенной в районе, но не последней. В этом году планируют оборудовать фонарями и участок для любителей зимних видов спорта в Туломе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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