2019-02-15T12:09:38+03:00
Происшествия

В Мурманске осужденному продлят срок за драку с инспектором

Два удара кулаками в лицо могут обернуться для него пятью дополнительными годами
Елена МОЛОДЦОВА
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Осужденный второй раз уже пускает в ход кулаки и "зарабатывает" себе продление срока.Осужденный второй раз уже пускает в ход кулаки и "зарабатывает" себе продление срока.Фото: Борис КОКУРИН
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Необдуманный поступок может продлить пребывание за решеткой, даже если осужденный не успел освободиться из мест не столь отдаленных. Хотя возможно подопечный исправительной колонии №17 в Мурманске на это и рассчитывал, когда пускал в ход кулаки. Насколько лет он накуролесил, решит суд.

- Неприятный инцидент произошел 30 ноября. Осужденного, отбывающего наказание за совершение целого ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, находился в камере штрафного изолятора. На законное требование инспектора соблюдать Правил внутреннего распорядка подопечный нанес ему два удара кулаками в лицо. В итоге на правой скуле сотрудника образовалась гематом, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области. – Кроме того, в 2011 году ему уже продлевали срок за аналогичное преступление.

И вот этот же осужденный снова главный фигурант уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». К слову, минимальная санкция этой статьи предусматривает продление срока на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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