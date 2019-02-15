В Ковдоре «металлист» украл трубы из сети отопления, которая греет целый город

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-15T12:06:45+03:00

В Мурманской области раньше воровали электрические кабели, а теперь уже перешли на трубы центрального отопления. Тревожный случай произошел в Ковдоре. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мужчина распилил полые конструкции специальным оборудованием, а потом увез на машине

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Променял всеобщее благополучие на личные интересы житель Мурманской области. Чтобы заработать денег, мужчина покусился на святое. Меркантильный житель Ковдора испортил коммунальную систему, которая обеспечивала теплом его же родной город.

На днях северянин заприметил открытый участок теплотрассы в районе Привокзальной улицы. И решил украсть трубы, сделанные из цветного металла. Уличив момент, 40-летний мужчина сел за руль и поехал на участок. Ковдорчанин склонился над трубами и приступил к работе, усердно орудуя «болгаркой», которую предусмотрительно захватил с собой. В резервуарах не было горячей воды или пара, поэтому «металлист» избежал ожогов.

- Мужчина разрезал специальным оборудованием трубы на фрагменты и вывез их на своем автомобиле. Похищенное планировал сдать в пункт приема металла, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Планам коварного «металлиста» не суждено было сбыться. Сотрудники теплоснабжающей организации быстро заметили утрату теплового узла и обратились в полицию. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Кстати, все трубы нашли и водрузили на законное место. Как оказалось, это был запасной участок теплосети, своего рода обводной канал ТЭЦ. Его примерная стоимость составляет 16 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU