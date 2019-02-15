2019-02-15T10:21:33+03:00
Происшествия

В Мурманске прохожие подняли внедорожник, который остановился на ногах у пешехода

В соцсетях появилась благодарность от спасенной ими женщины
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
На помощь сбитым пешеходам приехала "скорая" и сразу несколько экипажей ДПС. Фото: Мурманск ДТП ЧПНа помощь сбитым пешеходам приехала "скорая" и сразу несколько экипажей ДПС. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

Почти три недели понадобилось сбитому пешеходу на перекрестке Папанина и Карла Маркса в Мурманске, чтобы прийти в себя после случившегося и написать пост благодарности тем, кто не остался в стороне от случившейся беды.

- 25 января в 14:00 в районе дома №28 по улице Карла Маркса водитель автомобиля Kia допустила наезд на 33-летнюю женщину, а также на 7-летнего мальчика и 11-летнюю девочку, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Все трое пешеходов обслужены амбулаторно, - сообщают об инциденте в УГИБДД по Мурманской области.

Правда, в описании очевидцев картина произошедшего предстает более шокирующей.

- Автоледи наехала одной из пострадавших передними колесами на ноги. Я вместе с ними переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Дама начала тормозить уже поздно, когда уже выехала на перекресток под красный, - рассказывает пользователь Red Lis.

Очевидцы аварии не бросили попавших в беду пешеходов и оказали им всю необходимую помощь. За что их и поблагодарила одна из женщин в сети.

- Спасибо всем, кто пришел к нам на помощь в 14:00 25 января при наезде на нас внедорожника на перекрестке улиц Папанина и Карла Маркса! Особенно мужчинам, которые поднимали машину, стоящую на мне! Спасибо людям, вызвавшим «скорую» и сотрудников ГИБДД и оставшимся с нами и нашими детьми до их приезда! Вы наши герои! Татьяна, Родион, Багарат, Салида, - такой пост искренней благодарности появился в группе «Мурманск ДТП ЧП» от Anaitat Avokytlas.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске осужденному продлят срок за драку с инспектором
В Ковдоре «металлист» украл трубы из сети отопления, которая греет целый город
Взявший приз Каннского кинофестиваля фильм "Айка" снимали в Мурманске
Четырех погромщиков "Мяты" оставили под стражей до весны
В Мурманске неделю не могут найти 13-летнего Валеру Сотникова
Под Кандалакшей котенка посадили в коробку, замотали скотчем и бросили к собакам
Увидеть выступление "Сборной Снежногорска" на Первом канале можно будет 16 февраля
Модернизированные истребители Миг-31 полнили Северный флот
В Мурманске второй раз за сутки нашли подозрительный предмет возле госпиталя на Журбы
В Мурманской области продолжается строительство железнодорожного моста через Тулому
Сухогруз Мурманского морского пароходства «Заполярье» продают за долги
Интернет-обращение мурманского капитана и его команды подняло бурю негодования против рыбных аукционов
Появилось видео падения беременной мурманчанки на крыльце сетевого магазина
Иеромонах из Умбы рассказал, что неправильного в Дне святого Валентина
Поезд Москва-Мурманск чуть не врезался в стоящее на путях спецоборудование
В Мурманске появился «Клуб старшего поколения» с именными карточками
В Мурманске водители подрались на дороге из-за обгона
У терминала «Лавна» может быть три частных совладельца