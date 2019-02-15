В Мурманске прохожие подняли внедорожник, который остановился на ногах у пешехода

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-15T10:21:33+03:00

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Почти три недели понадобилось сбитому пешеходу на перекрестке Папанина и Карла Маркса в Мурманске, чтобы прийти в себя после случившегося и написать пост благодарности тем, кто не остался в стороне от случившейся беды.

- 25 января в 14:00 в районе дома №28 по улице Карла Маркса водитель автомобиля Kia допустила наезд на 33-летнюю женщину, а также на 7-летнего мальчика и 11-летнюю девочку, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Все трое пешеходов обслужены амбулаторно, - сообщают об инциденте в УГИБДД по Мурманской области.

Правда, в описании очевидцев картина произошедшего предстает более шокирующей.

- Автоледи наехала одной из пострадавших передними колесами на ноги. Я вместе с ними переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Дама начала тормозить уже поздно, когда уже выехала на перекресток под красный, - рассказывает пользователь Red Lis.

Очевидцы аварии не бросили попавших в беду пешеходов и оказали им всю необходимую помощь. За что их и поблагодарила одна из женщин в сети.

- Спасибо всем, кто пришел к нам на помощь в 14:00 25 января при наезде на нас внедорожника на перекрестке улиц Папанина и Карла Маркса! Особенно мужчинам, которые поднимали машину, стоящую на мне! Спасибо людям, вызвавшим «скорую» и сотрудников ГИБДД и оставшимся с нами и нашими детьми до их приезда! Вы наши герои! Татьяна, Родион, Багарат, Салида, - такой пост искренней благодарности появился в группе «Мурманск ДТП ЧП» от Anaitat Avokytlas.

ИСТОЧНИК KP.RU