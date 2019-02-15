2019-02-15T09:25:08+03:00
Общество

В Мурманске неделю не могут найти 13-летнего Валеру Сотникова

Он ушел из дома 9 февраля, и до сих не известно, где он и как себя чувствует
Ника СВЕТЛОВА
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Валеру Сотникова ищут в Мурманске с 9 февраля. Фото: vk.com/murmanspas51Валеру Сотникова ищут в Мурманске с 9 февраля. Фото: vk.com/murmanspas51
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На этой неделе слишком часто стали возникать ориентировки на несовершеннолетних, которые пропали на горе родителей.

Напомним, 11 февраля в Апатитах пропали две 12-летние подружки Даша Мордвинова и Настя Волкова. На следующий день в Кандалакше искали 13-летнего Кирилла Киселева. К счастью, на их поиски ушло около суток, и подростки уже вернулись к родителям.

Но 15 февраля стало известно, что снова нужна помощь. Уже неделю в Мурманске не могут найти 13-летнего Валерия Сотникова. Он ушел из дома на улице Буркова, 23 еще 9 февраля. И до сих пор его близкие не знаю, где он и что с ним.

Приметы Валеры: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые глаза.

Был одет в синюю матерчатую куртку, синие классические брюки, черные спортивные ботинки, серую шапку.

Всех, кто может помочь с поисками школьника, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102, 40-76-19, 40-76-13 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 и 8911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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