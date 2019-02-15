2019-02-15T08:52:53+03:00
Дом. Семья

Под Кандалакшей котенка посадили в коробку, замотали скотчем и бросили к собакам

Малыш сбежал от смерти в дырку, которую в картоне прогрызли псы
Мария ПАШЕНКОВА
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Малыша выкинули на улице на верную смерть. Фото: vk.com/pomogajutМалыша выкинули на улице на верную смерть. Фото: vk.com/pomogajut
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Кажется, что люди сделали все, чтобы лишить симпатичного серо-белого малыша шансов на спасение.

12 февраля в поселке Пинозеро, что входит в Кандалакшу, на каменной стене нашли красивого котенка. Он был очень испуган, ведь на него кидались собаки.

Предыстория такова: кроху неизвестные засунули в коробку из-под обуви, обмотали ее скотчем и бросили на улицу. То ли надеясь, что плач котенка привлечет внимание людей, то ли что он просто задохнется или умрет от голода.

Коробка привлекла внимание бездомных собак, которые стали рвать картон. Обезумевший от страха малыш смог выбраться в дырку, которая осталась от зубов псов, и в поисках спасения забрался на стену.

Собаки прогрызли в коробке дырку, через которую котенок сбежал. Фото: vk.com/pomogajut

Собаки прогрызли в коробке дырку, через которую котенок сбежал. Фото: vk.com/pomogajut

- Слава Богу, нашлись неравнодушные люди, которые увидели и спасли котенка, сейчас ребенок в тепле, отходит от стресса. К слову, он чистенький, не пахнет, видно, что домашний, возраст примерно 3 месяца. Сейчас малышка на передержке, ищем для нее хорошие ручки и ответственных хозяев! Обещаем помочь со стерилизацией! - рассказали волонтеры группы "Помощь бездомным животным г. Полярные Зори!".

Для малыша ищут новый дом и добрых людей, которые никогда не предадут это чудо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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