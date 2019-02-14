Модернизированные истребители Миг-31 полнили Северный флот

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-14T18:53:35+03:00

Ранее сообщалось, что на базе подразделений, расположенных в Мурманской области, могут создать новый авиационный полк

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Два истребителя Миг-31 пополнили состав эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота после модернизации.

– Изменения, внесенные в авионику и радиоэлектронные системы самолетов, позволяют при прежних высоких технических данных существенно улучшить их тактические характеристики, – объяснили «КП» смысл нововведений в пресс-службе СФ.

Всего в зимнем периоде обучения 2018-2019 годов полк получил восемь подобных машин, которые уже задействованы в плановой боевой подготовке летного состава.

В начале месяца сообщалось, что истребители будут охранять Арктику. Две эскадрильи развернут на аэродроме Мончегорска и Миг-31 смогут наносить удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В Минобороны также подтвердили, что развертывание группировки намечено на 2019 год, а на базе подразделений, возможно, создадут новый авиационный полк.

Еще раньше, в январе, источник «Интерфакса» рассказал, что министерство подписало очередной контракт на модернизацию.

– В ближайшие годы ВКС получит еще несколько десятков модернизированных МиГ-31БМ, так что к 2023 году весь существующий парк будет модернизирован, – заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит РСК «МиГ», Юрий Слюсарь.

ИСТОЧНИК KP.RU