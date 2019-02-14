Модернизированные истребители Миг-31 полнили Северный флот
Два истребителя Миг-31 пополнили состав эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота после модернизации.
– Изменения, внесенные в авионику и радиоэлектронные системы самолетов, позволяют при прежних высоких технических данных существенно улучшить их тактические характеристики, – объяснили «КП» смысл нововведений в пресс-службе СФ.
Всего в зимнем периоде обучения 2018-2019 годов полк получил восемь подобных машин, которые уже задействованы в плановой боевой подготовке летного состава.
В начале месяца сообщалось, что истребители будут охранять Арктику. Две эскадрильи развернут на аэродроме Мончегорска и Миг-31 смогут наносить удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В Минобороны также подтвердили, что развертывание группировки намечено на 2019 год, а на базе подразделений, возможно, создадут новый авиационный полк.
Еще раньше, в январе, источник «Интерфакса» рассказал, что министерство подписало очередной контракт на модернизацию.
– В ближайшие годы ВКС получит еще несколько десятков модернизированных МиГ-31БМ, так что к 2023 году весь существующий парк будет модернизирован, – заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит РСК «МиГ», Юрий Слюсарь.
ИСТОЧНИК KP.RU