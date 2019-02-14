В Мурманске второй раз за сутки нашли подозрительный предмет возле госпиталя на Журбы

СЕГОДНЯ 18:36 2019-02-14T18:38:31+03:00

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Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом жалеть. Похоже, под таким девизом работают экстренные службы Заполярья. И это хорошо. А сегодня вечером в Мурманске отмечен очередной, казавшийся ложным, вызов, связанный с нахождением подозрительного предмета. Вечером 14 февраля поступило сообщение о, якобы, взрывном устройстве в районе нежилой трехэтажки на Генерала Журбы, 2.

По иронии судьбы, ровно за сутки до этого подобное обращение уже поступало с точно такого же адреса. И, добавок, в то же самое время. Тогда, вечером 13 февраля, оказалось, что в заброшенном здании бывшего военного госпиталя нашли гранату. Боеприпас РГМ северяне обнаружили при разборе хлама и сочли за лучшее обратиться в спецслужбы. К счастью, в гранате не было взрывателя.

Сегодняшний случай продолжил эту традицию. Как сообщают очевидцы, на том же самом месте вновь обнаружили боеприпасты без взрывоопасной «начинки». Как они оказались в заброшенном здании Минобороны - неизвестно. Найденные предметы скорее всего передадут на уничтожение.

ИСТОЧНИК KP.RU