Житель Мончегорска убил мать и, вызвав «Скорую», решил скрыться с места преступления

СЕГОДНЯ 17:58 2019-02-15T18:02:29+03:00

Мужчину удалось задержать по «горячим следам» в этот же день

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Эта неделя в Мончегорске началась с убийства. В понедельник, 11 февраля, бригада «скорой помощи» приехала на вызов в одну из квартир дома на улице Ленинградская набережная. На пороге их встретил 32-летний хозяин, который вскоре быстро удалился.

В квартире же медики обнаружили тело 52-летней женщины. На нем они зафиксировали телесные повреждения, о чем и сообщили в правоохранительные органы.

Кадр с места преступления. Фото: следственное управление следственного комитета по Мурманской области.

– По версии следствия, в разгаре конфликта с матерью мужчина нанес ей множественные удары кулаками и ногами по различным частям тела, в том числе в голову. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Все происходило в период с 00 часов 00 минут 10 февраля до 9 часов 11 минут 11 февраля, – рассказали в пресс-службе СКР по Мурманской области. – Сейчас в отношении жителя Мончегорска возбуждено уголовное дело, ранее он не был судим.

Известно, что мужчина сам решил вызвать «Скорую» - он обратился к соседям с просьбой позвонить, сообщив, что маме стало плохо. При этом, встретив бригаду, он покинул квартиру.

- Благодаря слаженной работе с оперативными службами причастность мужчины установлена в кратчайший срок. В этот же день он был задержан сотрудниками Росгвардии, - уточняют в следкоме. - Обвиняемый высказывать свое отношение к инкриминируемому преступлению и давать показания отказался. Установлено, что ранее он применял физическую силу в отношении своих родителей.

Сыну покойной предъявлено обвинение, судом ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU