2019-02-15T11:36:36+03:00
Звезды

Взявший приз Каннского кинофестиваля фильм "Айка" снимали в Мурманске

Но ни одна сцена из Заполярья не вошла в ленту
Мария ПАШЕНКОВА
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Драма "Айка" вышла в российский прокат 14 февраля. Фото: www.kinopoisk.ruДрама "Айка" вышла в российский прокат 14 февраля. Фото: www.kinopoisk.ru
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14 февраля вышла в российский прокат драма Сергея Дворцевого "Айка", увидеть на большом экране ее можно будет и в Мурманске. Главная героиня приехала в Москву на заработки и вынуждена оставить новорожденную дочь. Лента была в листе ожидания номинантов на "Оскар" и взяла приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Оказалось, фильм снимали в двух городах - Мурманске и Москве. Режиссер рассказал, что в столице было сложно получить разрешение на съемку. По словам создетелей, приходится писать много писем и разъяснений. В некоторых местах категорически нельзя снимать, в других можно, но добиться этого почти невозможно, потому что в златоглавой уже пресытились созданием фильмов.

- В Мурманске - наоборот. Они пугаются всего. Как только видят камеру, они сразу бегут прятаться. Но у нас ничего не вошло в фильм из мурманских съемок не поэтому, а потому, что там по-другому люди двигаются, по-другому говорят. Мы там сняли хорошие эпизоды, но они стыковались с московскими. У них совсем другая энергетика, - рассказал Сергей Дворцевой сайту tvkinoradio.ru.

Напомним, в Мурманской области работало много съемочных групп. Наши пейзажи стали декорациями к фильмам "Ледокол", "Левиафан", "Морозко" и даже "Вечера на хуторе близ Диканьки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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