Госжилинспекция Мурманской области увидела нарушение в перерасчете за электричество

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-15T14:06:37+03:00

Госжилинспекция нашла нарушение в доначислении за электроэнергию от "АтомЭнергоСбыта". Фото: Алексей ФОКИН

Но с этим не согласился поставщик энергии

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Пересчеты - дело тонкое. Хоть все правила этой процедуры прописаны в постановлении Мурманской области от 6 мая 2011 года №354, вопросы возникают постоянно.

Так, в Госжилинспекцию региона обратились возмущенные мурманчане, чьи дома обслуживает "МУЖСК". Им не понравились доначисления от "АтомЭнергоСбыта" за общедомовые нужды. В квитанциях за октябрь 2018 года вдруг появились данные с сентября 2015-го по январь 2016-го.

- По итогам внеплановой проверки в адрес "АтомЭнергоСбыт" выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - пояснила замначальника госжилинспекции Мурманской области Ирина Ракитская.

Согласно пункту 13 приложения № 2 правил № 354, объем электроэнергии, приходящийся на квартиру или нежилое помещение за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме с приборами учета, определяется по конкретной формуле. И в ней нет перерасчетов.

- Правила № 354 не содержат положений, когда из-за наличия задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающей организацией, послужившей основанием для расторжения договора ресурсоснабжения, на потребителей перекладываются обязательства исполнителя коммунальной услуги по оплате сверхнормативного объема потребления объема электрической энергии на общедомовые нужды, - поясняет Ирина Владимировна.

Словном, именно "АтомЭнергоСбыт" должен был отплатить электричество, а не жильцы домов. Правда, ресурсоснабжающая компания не согласилась с тем, что нарушила закон. И обратилась в арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU