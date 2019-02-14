В Мурманской области продолжается строительство железнодорожного моста через Тулому

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-14T17:37:20+03:00

Если присмотреться, то на снимке можно заметить автомобиль. Фото: A_SEVER. Фото: из архива героя публикации

Мостовой переход длиной 1570 метров станет частью линии до будущего порта на западном берегу Кольского залива [фото]

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В Мурманской области продолжается строительство новой железнодорожной линии длиной 46 километров. Напомним, мост через Тулому будет проходить от станции Выходной до будущего порта на западном берегу Кольского залива. Маршрут следующий: Выходной – мостовой переход через реку Тулома – станция Мурмаши II – станция Лавна.

Мостовой переход должен протянуться на 1570 метров. И хоть изначально проект шел достаточно сложно, сейчас стройка набрала обороты. На днях фотограф под псевдонимом A_SEVER опубликовал на портале «Сделано у нас» фото с места работ.

– На фото видны готовые опоры на левом берегу Туломы. Автомобили дают наглядное представление о высоте будущего моста, – пишет автор снимков.

Примечательно, что мост будет идти над существующей железнодорожной линией Кола – Мурмаши – Никель, которая тянется вдоль берега реки. Генеральным подрядчиком по строительству новой ветки выступает многопрофильная компания ООО «Стройгазконсалтинг».

Первая русловая опора уже обрела зримые очертания. Фото: A_SEVER.Фото: из архива героя публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU