2019-02-14T14:43:21+03:00
Происшествия

Появилось видео падения беременной мурманчанки на крыльце сетевого магазина

Запись изучает полиция, а пострадавшая ищет женщину, которая пришла на помощь [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Анастасия упала почти в самом конце лестницы. Фото: скриншот видеоАнастасия упала почти в самом конце лестницы. Фото: скриншот видео
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В истории с мурманчанкой Анастасией Яковкиной точка пока не поставлена. Напомним, мама двух мальчиков, которая сейчас находится в положении, упала на крыльце сетевого магазина на улице Мира. Случилась неприятность 4 февраля.

Девушка уверена, что этого можно было бы избежать, если бы ступеньки были почищены от наледи. Из-за случившегося ее увезли на "скорой", а потом положили на сохранение.

К разбору полетов подключилась полиция, которая уже изъяла записи с камер видеонаблюдения. Одна из них записала, как молодая мама спускается по лестнице и уже в самом ее конце поскальзывается, падая на спину и немного вбок. Встать на ноги Анастасия смогла только с помощью проходившей рядом женщины.

Беременная девушка подскользнулась на крыльце магазина в Мурманске.

- Сотрудники магазина не помогли, - рассказывает пострадавшая.

Сейчас Анастасия ищет эту женщину, которая пришла на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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