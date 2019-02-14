Появилось видео падения беременной мурманчанки на крыльце сетевого магазина
В истории с мурманчанкой Анастасией Яковкиной точка пока не поставлена. Напомним, мама двух мальчиков, которая сейчас находится в положении, упала на крыльце сетевого магазина на улице Мира. Случилась неприятность 4 февраля.
Девушка уверена, что этого можно было бы избежать, если бы ступеньки были почищены от наледи. Из-за случившегося ее увезли на "скорой", а потом положили на сохранение.
К разбору полетов подключилась полиция, которая уже изъяла записи с камер видеонаблюдения. Одна из них записала, как молодая мама спускается по лестнице и уже в самом ее конце поскальзывается, падая на спину и немного вбок. Встать на ноги Анастасия смогла только с помощью проходившей рядом женщины.
Беременная девушка подскользнулась на крыльце магазина в Мурманске.
- Сотрудники магазина не помогли, - рассказывает пострадавшая.
Сейчас Анастасия ищет эту женщину, которая пришла на помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU