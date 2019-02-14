Иеромонах из Умбы рассказал, что неправильного в Дне святого Валентина

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-14T14:09:41+03:00

Изменить размер текста: A A

14 февраля есть три типа людей: одни празднуют День святого Валентина, другие ругают первых. А третьи едва ли не забыли про него.

Не секрет, что православная церковь не принимает этот праздник. Иеромонах Никодим, настоятель Кафедрального храма Воскресения Христова Умбы и прихода церкви Святого преподобного Варлаама Керетского города Островного рассказал, что неправильного в этом дне и почему святого Валентина зря ругают.

В своей статье на сайте Североморской епархии он разрушает мифы о Дне всех влюбленных. Например, что святой Валентин венчал гомосексуалистов и вообще проводил обряды по созданию семьи, а праздник связан с представителями нетрадиционной ориентации.

- Даже персонаж пошлой комедии «Любовь в большом городе» хорошо знает, что день Валентина стал популярным в США уже в XIX веке и имел там вплоть до середины века ХХ исключительно пуританский характер. Раскрепощение этого праздника связано с явлением, которое немецкий социолог Вильгельм Райх назвал "сексуальной революцией", - пишет иеромонах Никодим.

С его слов, День святого Валентина в наши дни обладает излишним эротизмом и сконцентрирован на блуде.

- Надо искать способы защитить общество и, особенно, детей от этих процессов. И здесь есть два пути. Или путь воцерковления праздника через очищение от сексуального контекста и наполнение христианскими смыслами, проповедующими целомудрие как ценность. Или путь полного отказа от праздника с вымещением из информационного и образовательного пространства. Это потребует достойную альтернативу, - считает священник.

ИСТОЧНИК KP.RU