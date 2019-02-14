2019-02-14T13:27:18+03:00
Общество

В Мурманске появился «Клуб старшего поколения» с именными карточками

Пожилых людей научат новым профессиям, премудростям компьютера, хитростям садоводства, секретам здравоохранения, да и просто развлекут беседой
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Мурманске открывается новый клуб для северян старше 55-ти лет. Это не какие-то Вам скучные вечеринки в ДК... Фото: citymurmansk.ruВ Мурманске открывается новый клуб для северян старше 55-ти лет. Это не какие-то Вам скучные вечеринки в ДК... Фото: citymurmansk.ru
Изменить размер текста:

Супервозрастных северян часто охватывает тоска и уныние. Кажется, лучшее в жизни осталось позади. А тут еще молодежь проходит мимо и таращится с неприязнью, забывая о том, что хорошее отношение к старикам - мерило цивилизации.

Хватит тоски и апатии! Долой геронтофобию! Настало время сформировать положительный образ пожилого мурманчанина. Стареть тоже надо красиво. Правда, для этого большинство пожилых северян нуждаются в поддержке: социальной, медицинский, но в первую очередь просто дружеской.

Все это собираются обеспечить в администрации Мурманска. Там придумали новый проект, рассчитанные на поддержку пожилых северян. Городская мэрия открывает «Клуб старшего поколения». Принимают туда самых стойких и закаленных жизнью северян. То есть всех, кто старше 55-ти лет. Каждый участник снабжается именной пластиковой карточкой.

- Для участников клуба будут организованы мероприятия по здоровому образу жизни и спорту, финансам, основам юридической и компьютерной грамотности, дизайну, творчеству и домоводству. Также будет обучение практическому решению конкретных вопросов и проблем, возникающих в различных житейских ситуациях, - сообщает пресс-служба мурманской мэрии.

Вступить в новый клуб не так уж и сложно. Достаточно написать заявление, захватив с собой паспорт. Вас ждут в отделе социальной поддержки, в администрации Ленинского округа (улица Героев-Североморцев, 33) или Первомайского округа (проспект Кольский, 129/1).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео падения беременной мурманчанки на крыльце сетевого магазина
Иеромонах из Умбы рассказал, что неправильного в Дне святого Валентина
Поезд Москва-Мурманск чуть не врезался в стоящее на путях спецоборудование
В Мурманске водители подрались на дороге из-за обгона
У терминала «Лавна» может быть три частных совладельца
Житель Североморска «прошил» человека насквозь из карабина «Вепрь-12»
В Кировске сняли сход лавины за жилыми домами
Три пропавших в Мурманской области подростка нашлись
В Мурманске на выставке бездомных собак «Хочу домой!» проведут для детей зоо-эстафету
В Мурманске нашли гранату РГМ в заброшенном госпитале на улице Журбы
Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске подходит к концу
Мурманский студент украл 100 тысяч рублей в Мордовии
В Мурманской области ищут уже трех пропавших подростков
Следком проверит североморских полицейских, которые задержали мужчину на глазах у дочери
В центре Мурманска у лицея сбили 12-летнюю девочку - пострадавшую увезли на «Скорой»
Читают все: в Мурманской области начались очные этапы конкурса юных чтецов «Живая классика»
Кем пойти работать предпенсионерам в Мурманской области: мастер маникюра, обработчик рыбы и продавец
Стало известно, насколько быстро окупается комната в Мурманске
Проверка слуха: китайские туристы привозят в Мурманск экзотические болезни
В Оленегорске хозяева намертво привязали боксера возле приюта и бросили
В Североморске из-за лабрадора без намордника мужчину заковали в наручники на глазах у дочки
В Мурманске пьяный отец выгнал взашей инспектора ПДН
Озвучена новая версия появления в Эмиратах загадочной капсулы из Мурманска
В Мурманске произошла авария с участием «Скорой» возле лечебного учреждения
В Мурманске в 2019 году откроют визит-центр Чечни