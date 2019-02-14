В Мурманске появился «Клуб старшего поколения» с именными карточками

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-14T13:27:18+03:00

В Мурманске открывается новый клуб для северян старше 55-ти лет. Это не какие-то Вам скучные вечеринки в ДК... Фото: citymurmansk.ru

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Супервозрастных северян часто охватывает тоска и уныние. Кажется, лучшее в жизни осталось позади. А тут еще молодежь проходит мимо и таращится с неприязнью, забывая о том, что хорошее отношение к старикам - мерило цивилизации.

Хватит тоски и апатии! Долой геронтофобию! Настало время сформировать положительный образ пожилого мурманчанина. Стареть тоже надо красиво. Правда, для этого большинство пожилых северян нуждаются в поддержке: социальной, медицинский, но в первую очередь просто дружеской.

Все это собираются обеспечить в администрации Мурманска. Там придумали новый проект, рассчитанные на поддержку пожилых северян. Городская мэрия открывает «Клуб старшего поколения». Принимают туда самых стойких и закаленных жизнью северян. То есть всех, кто старше 55-ти лет. Каждый участник снабжается именной пластиковой карточкой.

- Для участников клуба будут организованы мероприятия по здоровому образу жизни и спорту, финансам, основам юридической и компьютерной грамотности, дизайну, творчеству и домоводству. Также будет обучение практическому решению конкретных вопросов и проблем, возникающих в различных житейских ситуациях, - сообщает пресс-служба мурманской мэрии.

Вступить в новый клуб не так уж и сложно. Достаточно написать заявление, захватив с собой паспорт. Вас ждут в отделе социальной поддержки, в администрации Ленинского округа (улица Героев-Североморцев, 33) или Первомайского округа (проспект Кольский, 129/1).

ИСТОЧНИК KP.RU