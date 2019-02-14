В Мурманске водители подрались на дороге из-за обгона

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-14T12:46:24+03:00

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Когда Мурманск строился, то его отцы-создатели не рассчитывали, что машина будет у каждого третьего. Борьба за местом под солнцем, точнее, за парковочные места и полосы на дороге, часто сводит горожан с ума. Достаточно вспомнить громкий случай, когда мужчине прострелили щеку из-за конфликта у дома. Или как в Кировске: сосед ударил соседа из-за автоместа.

А 12 февраля прямо на дороге в Мурманске произошла драка между водителем легковушки и мужчиной за рулем "ГАЗели". Обе машины ехали в одном направлении про проспекту Кольский. В какой-то момент грузовой автомобиль прижал легковушку перед поворотом на улицу Зои Космодемьянской, а затем его водитель пошел на разборки.

- Неадекват за рулем, все ехали по своим полосам, видимо, его задело, что я его опередил справа и добавил газку, - рассказывает в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" водитель легковушки. - Пытался донести до этого индивидуума, что там две полосы, и мы спокойно бы разъехались, но он полез в драку. Написал на тебя заявление в полицию и приложил видео, ты мне бровь разбил.

К слову, в полиции Мурманска сообщили, что заявления от участника драки на дороге не было.

Конфликт водителей на улице Зои Космодемьянской в Мурманске.Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU