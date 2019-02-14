В Кировске сняли сход лавины за жилыми домами

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-14T10:56:45+03:00

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Эти кадры впечатляют, хотя жители Кировска уже привыкли к такому зрелищу из своих окон. С Хибин, которые обрамляют город горняков, часто спускают лавины. Все-таки если не делать это принудительно, накрыть снегом может жилые кварталы.

В последние недели степень лавиной опасности в горах устанавливается не ниже третьей. Вечером 13 февраля снежный покров с применением взрывчатых материалов спускали в лавиноопасной зоне D на территории горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" (Северный склон горы Айкуайвенчорр). Такие же работы провели на территории Восточного рудника и на восточном склоне Вудьяврчорра, берегу озера Большой Вудъявр, в районе бывшей АНОФ-1. Сутками ранее очищали очаг "Парк" (гора Айкуайвенчорр, район озера Глубокое).

Принудительный спуск лавины 12 февраля жители Кировска сняли на видео. Дух от него захватывает! Вот уж правда смертельно красиво. Кажется, что снег вот-вот накроет жилые дома у подножия горы. Это не пустой страх: в 2016 году лавина сошла на 5-этажки в Кукисвумчорре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/691814" frameborder="0"></iframe> Принудительный сход лавины в Кировске.Видео: Валерий Ловыгин.

Пропустить сход снега кировчанам сложно - от него дома трясет, как при небольшом землетрясении.

ИСТОЧНИК KP.RU