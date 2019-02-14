2019-02-14T12:12:05+03:00
Происшествия

Житель Североморска «прошил» человека насквозь из карабина «Вепрь-12»

Разборки состоялись на вертолетной площадке возле памятника субмарине, а поводом послужил плохой ремонт
Иван ПЕТРОВ
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Житель Североморска использовал охотничье оружие против человека. [снимок носит иллюстративный характер]Житель Североморска использовал охотничье оружие против человека. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Шокирующий случай во вкусе «лихих 90-х» произошел во флотской столице. Молодые люди использовали бандитские методы, чтобы доказать друг другу правоту. В итоге один житель Североморска получил тяжелое ранение, а другой, скорее всего, надолго уедет в колонию.

Произошла эта история еще весной 2018 года. Группа молодых людей из флотской столицы наняла ремонтную бригаду. Но работали подрядчики с перебоями, так что заказчики, в итоге, потребовали плату за неустойку. Чтобы решить этот вопрос, назначили встречу (хоть в такой ситуации правильнее сказать - «забили стрелку») у памятника субмарине «К-21». На вертолетной площадке собрались 2 группы агрессивно настроенных молодых людей. Подрядчики отказались вернуть деньги - вспыхнула ссора...

- В ходе конфликта один из его участников вытащил с заднего сиденья автомобиля, на котором прибыл на встречу, охотничий карабин «Вепрь-12 Молот». А затем произвел из него выстрел в сторону одного из мужчин с противоборствующей стороны, - извещает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Как оказалось, 23-летний «охотник» буквально прошил насквозь своего 25-летнего оппонента. Выстрел из карабина оказался настолько мощным, что дробинка пробила туловище и прошла навылет. Пострадавший выжил, но здоровью его причинен тяжкий вред. Стрелявшему грозит до 10-ти лет колонии. На днях завершилось обвинительное заключение по делу; вскоре суд огласит свой приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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