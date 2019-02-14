Три пропавших в Мурманской области подростка нашлись
13 февраля полиция и волонтеры поисковых отрядов разместили сразу три объявления о поиске несовершеннолетних. Две 12-летние подружки Даша Мордвинова и Настя Волкова пропали в Апатитах: 11 числа ушли из дома и не вернулись. А на следующий день исчез 13-летний Кирилл Киселев из Кандалакши.
К поискам подключились многие, и все было не зря. В тот же день, как появилась информация о потеряшках, стало известно, что всех троих нашли. Как написали знакомые подружек в "ВКонтакте", апатитчанок обнаружили в Кандалакше, откуда их забрали сотрудники полиции и родители.
Чуть позже нашли и Кирилла. Все подростки живы и здоровы. Подробности их исчезновения не разглашаются в интересах несовершеннолетних.
Напомним, что в Североморске разгорелся скандал из-за задержания мужчины на глазах у его дочки. Сотрудники полиции остановили семью за то, что гуляли с лабрадором без намордника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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