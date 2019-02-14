В Мурманске на выставке бездомных собак «Хочу домой!» проведут для детей зоо-эстафету

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-14T09:27:16+03:00

А еще все желающие смогут познакомиться сразу с 12 подопечными фонда «Путеводная звезда» и североморского приюта «Надежда»

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На дворе февраль, а значит, самое время увлекательно и познавательно проводить время с пользой в теплой компании животных, ищущих дом. Уже в это воскресенье, 17 февраля, на первом этаже Мурманской областной научной библиотеки состоится IV выставка собак из приютов «Хочу домой!». Организаторы – фонд помощи животным «Путеводная звезда» - подготовил для участников насыщенную программу. В ней будут и показательные выступления четвероногих артистов клуба «Романов на Мурмане», и различные мастер-классы, и бесплатная консультация ветеринара, и благотворительный аукцион.

- Изюминкой этой выставки станет зоо-эстафета для юных северян. Мы впервые будем проводить соревнования такого рода. Запланировано несколько этапов, на которых эксперты проверят знания и умения детей в содержании и уходе за животными. Но все секреты мы пока не раскрываем, чтобы сохранить эффект неожиданности в ходе эстафеты, - рассказывает волонтер фонда помощи животным «Путеводная звезда» Анна Туркина. – А еще пройдет дефиле наших хвостатых подопечных. Всего в показе примут участие 12 собак из нашего фонда и североморского приюта «Надежда».

Среди моделей обаятельно будет 11-месячная Майка из Колы, которая в мае попала в серьезное ДТП, но сейчас полностью восстановилась и с удовольствием познакомится с потенциальными хозяевами. Собственно говоря, как и малышка Ксюша, которую волонтеры нашли замерзающей в сугробе и не смогли пройти мимо.

В общем, приходите на выставку! Не пожалеете! Начало в 14:00 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU