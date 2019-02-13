Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске подходит к концу

13 Февр. 17:49 2019-02-13T18:23:18+03:00

Здание закрыто на ремонт восьмой год, сейчас готовится лицензия на оказание медпомощи

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В здании детской поликлиники на улице Душенова в Североморске кипит работа, накануне сюда с очередной проверкой приехал глава ЗАТО. Сделано практически все - ремонтные работы закончены, завезены и установлены мебель и медоборудование, стойка регистратуры тоже на месте и на этажах уже появилась маршрутизация по кабинетам.

– Без соответствующих документов проводить прием пациентов нельзя, а так все готово. Лицензия на оказание медпомощи находится на стадии оформления, – пояснил глава Владимир Евменьков. – Сейчас идут заборы проб воздуха, воды и проводится ряд других санитарно-эпидемиологических экспертиз, необходимых для получения разрешения. Срок открытия поликлиники остается прежний – первый квартал 2019 года.

Фото: администрация г. Североморск.

Нарушить планы по срокам могли сильные морозы, но подрядчики объяснили, что есть небольшой запас времени, и поэтому погода внесла в работу лишь незначительные коррективы.

Напомним, здание поликлиники закрыто на ремонт уже восьмой год, и чтобы ремонт пошел на лад, пришлось даже менять подрядчика.

– Мы просим жителей Североморска простить нас за этот долгострой… Проект был разработан давно, но поменялись санитарные правила и нормы, пришлось вносить изменения. Было недостаточное финансирование - делали кусками. После приняли решение выделить 85 миллионов на два года. Это позволило полностью завершить ремонт с одним подрядчиком, – объяснял в сентябре 2018 года министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

Фото: администрация г. Североморск.

Согласно проекту, в детской поликлинике разместились порядка 50 кабинетов врачей, предусмотрен отдельный вход для пациентов, находящихся на учете фтизиатра. Ее также должны оснастить пандусами и двумя лифтами.

Всего же по штатному расписанию здесь будет работать 106 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU