Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске подходит к концу
В здании детской поликлиники на улице Душенова в Североморске кипит работа, накануне сюда с очередной проверкой приехал глава ЗАТО. Сделано практически все - ремонтные работы закончены, завезены и установлены мебель и медоборудование, стойка регистратуры тоже на месте и на этажах уже появилась маршрутизация по кабинетам.
– Без соответствующих документов проводить прием пациентов нельзя, а так все готово. Лицензия на оказание медпомощи находится на стадии оформления, – пояснил глава Владимир Евменьков. – Сейчас идут заборы проб воздуха, воды и проводится ряд других санитарно-эпидемиологических экспертиз, необходимых для получения разрешения. Срок открытия поликлиники остается прежний – первый квартал 2019 года.
Фото: администрация г. Североморск.
Нарушить планы по срокам могли сильные морозы, но подрядчики объяснили, что есть небольшой запас времени, и поэтому погода внесла в работу лишь незначительные коррективы.
Напомним, здание поликлиники закрыто на ремонт уже восьмой год, и чтобы ремонт пошел на лад, пришлось даже менять подрядчика.
– Мы просим жителей Североморска простить нас за этот долгострой… Проект был разработан давно, но поменялись санитарные правила и нормы, пришлось вносить изменения. Было недостаточное финансирование - делали кусками. После приняли решение выделить 85 миллионов на два года. Это позволило полностью завершить ремонт с одним подрядчиком, – объяснял в сентябре 2018 года министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.
Фото: администрация г. Североморск.
Согласно проекту, в детской поликлинике разместились порядка 50 кабинетов врачей, предусмотрен отдельный вход для пациентов, находящихся на учете фтизиатра. Ее также должны оснастить пандусами и двумя лифтами.
Всего же по штатному расписанию здесь будет работать 106 сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU