Мурманский студент украл 100 тысяч рублей в Мордовии

13 Февр. 17:31 2019-02-13T17:42:55+03:00

Житель Мордовии потерял деньги по вине телефонного мошенника. Жулик в итоге оказался студентом из Мурманска [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Евгения ГУСЕВА

Молодой человек позвонил своей жертве и представился консультантом банка, после чего завладел чужими реквизитами

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Русская эстрада богата на блатной репертуар. Взять хотя бы хиты Михаила Шафутинского. Многие, наверное, вспомнят строчку «знала ты студента - преступника со стажем» из песни знаменитого исполнителя шансона.

Как оказалось, эти слова вполне применимы к недавним событиям в Мурманске. Местный студент оказался злостным нарушителем закона. Вместо того, чтобы грызть гранит науки, парень прогрызал себе путь к чужому кошельку. В итоге оказался на скамье подсудимых и получил срок.

Промышлял молодой человек так называемым «але-мале», то есть, телефонным мошенничеством. Недавно мурманчанин позвонил в республику Мордовия и представился своей жертве сотрудником банка.

- Под предлогом оказания консультации, он получил реквизиты банковской карты жителя Мордовии. После чего, путем неправомерного доступа к личному кабинету потерпевшего, осуществил хищение денежных средств, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Житель Заполярья без зазрения совести украл 109 тысяч рублей с чужого счета. Мордовская полиция скооперировалась с мурманскими коллегами, и парня быстро задержали. Суд признал студента виновным. Видимо, продолжать свое образование он будет уже в колонии...

ИСТОЧНИК KP.RU