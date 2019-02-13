2019-02-13T15:56:36+03:00
Происшествия

Следком проверит североморских полицейских, которые задержали мужчину на глазах у дочери

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области считает, что детской травмы можно было избежать
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчину остановили за то, что выгуливал лабрадора без намордника.Мужчину остановили за то, что выгуливал лабрадора без намордника.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Неоднозначную реакцию общественности вызвала история из Североморска, когда сотрудники полиции задержали мужчину на глазах у его жены и дочки. Напомним, в действиях северянина увидели неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. А остановили семью за то, что они гуляли с лабрадором без намордника.

Внутреннюю проверку уже проводит руководство ОМВД России по ЗАТО Североморск. Теперь же ситуацию взяли на карандаш в следственном управлении СКР по Мурманской области. Здесь инициировали процессуальную проверку.

- В ходе проверки будут установлены личности сотрудников полиции, осуществлявших задержание мужчины, а также личность последнего. Будут произведены их опросы, установлены обстоятельства, послужившие применению физической силы, дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции, - рассказала старший помощник руководителя СКР по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Прокомментировал происшествие и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

- Очень жаль, что такая ситуация произошла. Считаю, что ее можно было избежать, если бы мама ребенка прислушалась к словам полицейских и увела девочку. В первую очередь именно родители несут ответственность за физическое и психологическое здоровье своих детей, - пояснил "КП" Борис Семенович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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