2019-02-13T15:48:13+03:00
Происшествия

В центре Мурманска у лицея сбили 12-летнюю девочку - пострадавшую увезли на «Скорой»

Три подружки возвращались из библиотеки домой, когда на улице Папанина возник Renault Logan [видео]
Иван ПЕТРОВ
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Юная 12-летняя мурманчанка пострадала в ДТП. Фото: Игорь СтрукЮная 12-летняя мурманчанка пострадала в ДТП. Фото: Игорь Струк
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Каждый из нас рано или поздно оказывается в роли пешехода. И рискует попасть под колеса машины. Сегодня опасная ситуация сложилась в центре Мурманска, на улице Папанина, 12. Возле политехнического лицея сбили несовершеннолетнюю северянку. Случилось это примерно в 12.50. По мнению очевидцев, девочка и две ее подружки пострадали из-за оплошности и торопливости водителя Renault Logan.

- Дети стояли и ждали, когда их пропустят. Во втором ряду Mercedes остановился, а гонщик с первого ряда - сбил. Я просто не помню, где он ехал изначально, видимо, за Mercedes и, увидев, что тот остановился, резко перестроился, - сообщила очевидица Маргарита Апарович в ходе осбуждения инцидента в соцсети.

Две юные северянки успели отскочить и отделались испугом, а третья приняла удар на себя. Сбитая 12-летняя девочка упала на заснеженный асфальт и стукнулась головой. Ребенка увезли на «Скорой» в больницу.

По сообщениям свидетелей аварии, в тот момент, когда произошло ДТП, подружки возвращались из ближайшей библиотеки. Дорожная полиция пока не спешит обвинять 32-летнего водителя Renault.

- У водителя очень большой стаж. Его показания разнятся с показаниями девочки, доставленной в больницу. Сейчас ведутся разбирательства во всех обстоятельствах аварии, - сообщили нам в отделе пропаганды ГИБДД по Мурманской области.

Не исключено, что юному пешеходу потребуется стационарное лечение. Радует одно: девочка выжила и, скорее всего, пойдет на поправку в ближайшие дни.

В Мурманске забирают на «Скорой» сбитую на дороге девочку.Юная северянка пострадала в ходе ДТП на улице Папанина. Автор: Игорь Струк

ИСТОЧНИК KP.RU

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