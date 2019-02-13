2019-02-13T14:53:23+03:00
Общество

Кем пойти работать предпенсионерам в Мурманской области: мастер маникюра, обработчик рыбы и продавец

Список профессий состоит из 65 пунктов
Мария ПАШЕНКОВА
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Кем смогут работать северяне, которым осталось недолго до пенсии?Кем смогут работать северяне, которым осталось недолго до пенсии?Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пенсионная реформа, свершившаяся осенью 2018 года, заставила многих задуматься о своем будущем. Особенно волнует вопрос, захотят ли работодатели видеть в своем коллективе людей с сединою на висках?

В правительстве обещают, что за отказ брать на работу людей предпенсионного возраста будут наказывать. А в Мурманской области обсуждают, кем смогут пойти работать северяне, которым недолго осталось до выхода на заслуженный отдых.

На портале "Открытый электронный регион" появился проект приказа минобрнауки и комитета по труду и занятости "Об утверждении перечня наиболее востребованных профессий и банка образовательных программ Мурманской области для организации профессионального обучения и получения дополнительного профессионального".

Всего в документе 65 пунктов. Есть в перечне мастер педикюра и маникюра, обработчик рыбы и морепродуктов, архивариус, кондитер, кондуктор, кассир, маляр, лифтер, охранник, продавец в продуктовом, водитель и другие.

Обсуждение документа закончится 3 марта. Одна из целей - создать рекомендацию работодателям и индивидуальным предпринимателям для организации профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования своих работников предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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