Кем пойти работать предпенсионерам в Мурманской области: мастер маникюра, обработчик рыбы и продавец

13 Февр. 14:53 2019-02-13T14:53:23+03:00

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Пенсионная реформа, свершившаяся осенью 2018 года, заставила многих задуматься о своем будущем. Особенно волнует вопрос, захотят ли работодатели видеть в своем коллективе людей с сединою на висках?

В правительстве обещают, что за отказ брать на работу людей предпенсионного возраста будут наказывать. А в Мурманской области обсуждают, кем смогут пойти работать северяне, которым недолго осталось до выхода на заслуженный отдых.

На портале "Открытый электронный регион" появился проект приказа минобрнауки и комитета по труду и занятости "Об утверждении перечня наиболее востребованных профессий и банка образовательных программ Мурманской области для организации профессионального обучения и получения дополнительного профессионального".

Всего в документе 65 пунктов. Есть в перечне мастер педикюра и маникюра, обработчик рыбы и морепродуктов, архивариус, кондитер, кондуктор, кассир, маляр, лифтер, охранник, продавец в продуктовом, водитель и другие.

Обсуждение документа закончится 3 марта. Одна из целей - создать рекомендацию работодателям и индивидуальным предпринимателям для организации профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования своих работников предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU