2019-02-13T16:39:44+03:00
Происшествия

В Мурманской области ищут уже трех пропавших подростков

В Кандалакше ушел из дома и не вернулся 13-летний Кирилл Киселев
Мария ПАШЕНКОВА
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Кирилл Киселев 12 февраля пропал в Кандалакше. Фото: vk.com/murmanspas51Кирилл Киселев 12 февраля пропал в Кандалакше. Фото: vk.com/murmanspas51
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С разницей в несколько часов в Мурманской области пропали сразу три несовершеннолетних.

Первой информация появилась о двух 12-летних подружках из Апатитов. Даша Мордвинова и Настя Волкова ушли из дома 11 февраля, и до сих пор сведений, где они находятся и в порядке ли, не поступало. А 12 февраля тоже самое приключилось в Кандалакше. Около 8.20 утра 13-летний Кирилл Киселев ушел из дома и не вернулся.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, джинсы "джогеры", толстовку и темно-зеленые кроссовки.

Информацию, которая может помочь в поисках Кирилла, просят сообщить отряду "МурманСпас": 8911-311-70-20, 8952-294-56-92 или в полицию: 02, 102, 8(81533) 9-45-45.

Напомним, недавно искали пропавшего жителя Абрам-Мыса 17-летнего Никиту Меняйленко. К счастью, меньше чем за сутки его удалось найти. Позже появилась информация, что в Снежногорске исчезла 15-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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