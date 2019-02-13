Стало известно, насколько быстро окупается комната в Мурманске

13 Февр. 14:36 2019-02-13T14:38:00+03:00

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Недвижимости много не бывает. Запасная жилплощадь всегда пригодится. Например, в случае если основная квартира уничтожена пожаром. Да и лишний заработок от сдачи в аренду будет не лишним. В Мурманской области многие сдают квартиру внаем, уж очень это выгодно. Или нет?!

Интересное расследование провели в статистическом интернет-агентстве, которое занимается проблемами недвижимости. Там проверили, насколько хороший доход приносит бизнес по сдаче жилплощади в крупных городах России. Статистики рассмотрели среднюю цену за комнату и доход, который получает ее владелец от квартирантов. И вот что получилось.

- Оказалось, что самая выгодная сдача комнат в аренду - в Ульяновске, где владелец может выручить 13,9% годовых, а сама комната окупится всего за 7 лет. За такой же срок она окупится и в Вологде и даст 13,4% годовых, - сообщает федеральное агентство «Мир квартир».

Мурманск не отстает от юга и средней полосы России в плане позитивных показателей. В нашем городе окупаемость составила 8 лет, а доход - почти 13%. В хвосте рейтинга плетутся Москва с Владивостоком. Там жилая комната «отбивается», в лучшем случае, за долгие 15 и 18 лет соответственно.

Кстати, рейтинг получился весьма схематичным. Авторы «топа» честно признаются: они не принимали в расчет непредвиденные расходы, которые возникают у каждого арендодателя. Это, например, ремонт, налоговые обязательства, оплата «коммуналки» во время поисков нового клиента.

ИСТОЧНИК KP.RU