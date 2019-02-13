2019-02-13T15:05:05+03:00
Общество

Читают все: в Мурманской области начались очные этапы конкурса юных чтецов «Живая классика»

В этом году соревнования начинаются с нового – классного этапа, в котором принимают участие все ученики школы
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Классные этапы «Живой классики» объединили книголюбов и малочитающих детей. Фото: «Живая классика».Классные этапы «Живой классики» объединили книголюбов и малочитающих детей. Фото: «Живая классика».
Изменить размер текста:

Школьники из 17 муниципалитетов Мурманской области станут участниками классного этапа конкурса юных чтецов «Живая классика». Каждому из них предлагается выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление.

– Выбранные книги у ребят не должны повторяться, но узнать, что выбрали одноклассники, можно только в диалоге с ними. Цель нового этапа - объединить всех учеников в общем обсуждении прочитанных книг. После обсуждения пройдут привычные конкурсу соревнования по чтению отрывка из выбранного произведения, лучшие чтецы примут участие в следующем, школьном этапе, – рассказала «КП» пресс-секретарь фонда «Живая классика» Кира Климчук.

В 2018 году финалисткой всероссийского конкурса стала мурманчанка Варвара Яковлева. Теперь такой шанс есть у ребят из Кировска, Полярных Зорь, Оленегорска, Заполярного, Мончегорска, Ковдора, Апатитов, ЗАТО Заозерск, Североморск, Александровск, Видяево и Островной, а также Терского, Кандалакшского, Печенгского, Ловозерского, Кольского районов и, конечно же, Мурманска.

Для проведения классного этапа нет определенных схем. Каждый куратор может придумать свою методику и даже принять участие в конкурсе между кураторами «Живой классики».

– Заявки на конкурс кураторов принимаются до 28 февраля. В ней необходимо указать: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное название образовательного учреждения, в котором работаете, и выслать на почту: pochta@youngreaders.ru. В теме письма следует написать: Конкурс «Лучшая методика проведения классного этапа», – уточняют организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске нашли гранату РГМ в заброшенном госпитале на улице Журбы
Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске подходит к концу
Мурманский студент украл 100 тысяч рублей в Мордовии
В Мурманской области ищут уже трех пропавших подростков
Следком проверит североморских полицейских, которые задержали мужчину на глазах у дочери
В центре Мурманска у лицея сбили 12-летнюю девочку - пострадавшую увезли на «Скорой»
Кем пойти работать предпенсионерам в Мурманской области: мастер маникюра, обработчик рыбы и продавец
Стало известно, насколько быстро окупается комната в Мурманске
Проверка слуха: китайские туристы привозят в Мурманск экзотические болезни
В Оленегорске хозяева намертво привязали боксера возле приюта и бросили
В Североморске из-за лабрадора без намордника мужчину заковали в наручники на глазах у дочки
В Мурманске пьяный отец выгнал взашей инспектора ПДН
Озвучена новая версия появления в Эмиратах загадочной капсулы из Мурманска
В Мурманске произошла авария с участием «Скорой» возле лечебного учреждения
В Мурманске в 2019 году откроют визит-центр Чечни