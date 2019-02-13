Читают все: в Мурманской области начались очные этапы конкурса юных чтецов «Живая классика»
Школьники из 17 муниципалитетов Мурманской области станут участниками классного этапа конкурса юных чтецов «Живая классика». Каждому из них предлагается выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление.
– Выбранные книги у ребят не должны повторяться, но узнать, что выбрали одноклассники, можно только в диалоге с ними. Цель нового этапа - объединить всех учеников в общем обсуждении прочитанных книг. После обсуждения пройдут привычные конкурсу соревнования по чтению отрывка из выбранного произведения, лучшие чтецы примут участие в следующем, школьном этапе, – рассказала «КП» пресс-секретарь фонда «Живая классика» Кира Климчук.
В 2018 году финалисткой всероссийского конкурса стала мурманчанка Варвара Яковлева. Теперь такой шанс есть у ребят из Кировска, Полярных Зорь, Оленегорска, Заполярного, Мончегорска, Ковдора, Апатитов, ЗАТО Заозерск, Североморск, Александровск, Видяево и Островной, а также Терского, Кандалакшского, Печенгского, Ловозерского, Кольского районов и, конечно же, Мурманска.
Для проведения классного этапа нет определенных схем. Каждый куратор может придумать свою методику и даже принять участие в конкурсе между кураторами «Живой классики».
– Заявки на конкурс кураторов принимаются до 28 февраля. В ней необходимо указать: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное название образовательного учреждения, в котором работаете, и выслать на почту: pochta@youngreaders.ru. В теме письма следует написать: Конкурс «Лучшая методика проведения классного этапа», – уточняют организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU