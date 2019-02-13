Читают все: в Мурманской области начались очные этапы конкурса юных чтецов «Живая классика»

13 Февр. 15:05 2019-02-13T15:05:05+03:00

В этом году соревнования начинаются с нового – классного этапа, в котором принимают участие все ученики школы

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Школьники из 17 муниципалитетов Мурманской области станут участниками классного этапа конкурса юных чтецов «Живая классика». Каждому из них предлагается выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление.

– Выбранные книги у ребят не должны повторяться, но узнать, что выбрали одноклассники, можно только в диалоге с ними. Цель нового этапа - объединить всех учеников в общем обсуждении прочитанных книг. После обсуждения пройдут привычные конкурсу соревнования по чтению отрывка из выбранного произведения, лучшие чтецы примут участие в следующем, школьном этапе, – рассказала «КП» пресс-секретарь фонда «Живая классика» Кира Климчук.

В 2018 году финалисткой всероссийского конкурса стала мурманчанка Варвара Яковлева. Теперь такой шанс есть у ребят из Кировска, Полярных Зорь, Оленегорска, Заполярного, Мончегорска, Ковдора, Апатитов, ЗАТО Заозерск, Североморск, Александровск, Видяево и Островной, а также Терского, Кандалакшского, Печенгского, Ловозерского, Кольского районов и, конечно же, Мурманска.

Для проведения классного этапа нет определенных схем. Каждый куратор может придумать свою методику и даже принять участие в конкурсе между кураторами «Живой классики».

– Заявки на конкурс кураторов принимаются до 28 февраля. В ней необходимо указать: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное название образовательного учреждения, в котором работаете, и выслать на почту: pochta@youngreaders.ru. В теме письма следует написать: Конкурс «Лучшая методика проведения классного этапа», – уточняют организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU