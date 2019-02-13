Проверка слуха: китайские туристы привозят в Мурманск экзотические болезни

13 Февр. 14:27 2019-02-13T14:27:51+03:00

В Мурманской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом, в том числе свиным и гонконгским. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В больницах выдают маски, пациентов просят лишний раз не приходить в поликлиники. Таковы приметы зимы, когда традиционно растет число заболевших ОРВИ и гриппом.

Напомним, Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева отнес Мурманскую область к числу регионов с превышенным эпидпорогом. Но данные регионального Роспотребнадзора говорят о том, что эпидемия идет на спад. Хотя правильно будет сказать, что эпидпорог все еще превышен, однако на прошлой неделе было официально зарегистрировано меньше заболевших, чем с 28 января по 3 февраля.

- Выделены как возбудители не гриппозной этиологии, так и вирусы гриппа А/Н1N1/09 и А/Н3N2, удельный вес которых в структуре положительных находок растет, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Пандемический грипп А/Н1N1/09 еще называют свиным. А А/Н3N2 - гонконгским (пандемия началась в 1968 году в Гонконге).

К слову, мурманчане нет-нет, да выскажут мнение, что китайские туристы, которых в последнее время в Заполярье стало очень много, могут привезти к нам экзотические болезни. Мол, у них иммунитет, а для нас - опасность. Но специалисты призывают не паниковать и относиться к гостям доброжелательно.

- Все туристы, которые приезжают в Мурманскую область из других стран, должны быть привиты и не должны завезти болезни. Если у туриста будут признаки заболевания, то его просто снимут с самолета, - рассказывает врач Мурманского областного центра медицинской профилактик Юлия Смирнова.

К слову, гонконгский грипп не первый сезон ходит по России.

ИСТОЧНИК KP.RU