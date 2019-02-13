2019-02-13T13:23:59+03:00
Происшествия

В Мурманске пьяный отец выгнал взашей инспектора ПДН

Сотрудник полиции пришла проверить информации о сбежавшем из дома ребенке
Елена МОЛОДЦОВА
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Выполнять свои обязанности полицейским не всегда бывает безопасно.Выполнять свои обязанности полицейским не всегда бывает безопасно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Эта служба и опасна, и трудна! В справедливости данной аксиомы убедилась инспектор по делам несовершеннолетних из Мурманска, когда пыталась помочь родителям найти их сбежавшего подростка. Инцидент произошел 10 декабря.

- По версии следствия, инспектор пришла по месту жительства семьи, чтобы проверить информацию об уходе из дома ребенка. Отец подростка, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, оказался недоволен визитом полиции. 41-летний мужчина схватил инспектора за шею и правую руку и вытолкнул из квартиры, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Теперь за свои опрометчивые действия буяну придется ответить по закону. В следственном комитете возбудили в отношении него дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». К слову, за два месяца детективам удалось собрать достаточно доказательств, чтобы направить его в суд.

Сам несдержанный родитель, который пока находится в статусе подозреваемого, своей вины не отрицает и находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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