Озвучена новая версия появления в Эмиратах загадочной капсулы из Мурманска

13 Февр. 12:58 2019-02-13T12:58:27+03:00

Метка добралась из Мурманска в Эмираты. Но до сих пор не известно, кто ее отправил. Фото: twitter.com/LegoLostAtSea

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Загадка метки из Мурманска, найденной на пляже в Абу-Даби, пока остается неразгаданной. Напомним, в тексте записки в капсуле было написано, что отправили ее из ПИНРО, но в архивах института нет упоминаний об этом.

Свою версию, как метка могла проделать столь долгое путешествие, рассказал "КП" директор Кандалакшского экспериментального лососевого завода Александр Попов.

- Судя по ее размерам и внешнему виду, ее могли установить на лососе в Варзуге, чтобы отследить возврат особей. Иногда ученые просили присылать отолиты (ушные камни. - Ред.) рыбы, чтобы определить ее возраст, или чешую, на которой тоже есть годовые кольца, - пояснил Александр Петрович. - Такая метка, как найденная в Абу-Даби, обладает плавучестью: если рыба, которая ее носит, погибнет, то капсула может выплыть. Ее может съесть другая рыба или птица.

Есть версия, что за капсулу из Эмиратов отвечали ученые из Санкт-Петербурга. Со слов нашего собеседника, метки на рыбу ставят и сейчас. Например, массово для семги - ей отрезают жировой плавник (находится на спине рядом с хвостом). Если рыбак поймает такую особь, он может сообщить информацию о ней (где выловили, когда) в Главрыбвод или Кандалакшский экспериментальный лососевый завод.

ИСТОЧНИК KP.RU