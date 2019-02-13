2019-02-13T12:40:57+03:00
Происшествия

В Мурманске произошла авария с участием «Скорой» возле лечебного учреждения

Медицинский автомобиль столкнулся с иномаркой Opel
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске случилась небольшая авария с участием медицинского автомобиля. Фото: Александр ДанилевичВ Мурманске случилась небольшая авария с участием медицинского автомобиля. Фото: Александр Данилевич
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Аварийная ситуация сложилась сегодня утром на севере областного центра. Около 9-ти часов утра в среду произошло ДТП с участием служебной машины. В Мурманске столкнулись скорая помощь и легковая иномарка Opel.

По данным соцсетей, авария случилась в районе улицы Свердлова, 40. Как сообщают очевидцы, водитель Opel не предоставил преимущество медицинскому автомобилю, который как раз выезжал из лечебного учреждения - со станции скорой помощи. Свидетель ДТП предполагает, что аварийная ситуация сложилась из-за водителя легковушки.

- Во-первых, «Скорая» выезжала со спецсигналом и сиреной (я аж подпрыгнул когда включилась), во-вторых, там пешеходный переход и остановка общественного транспорта, - сообщил мурманчанин Александр Данилевич в соцсети.

Дорожная полиция следит за развитием событий.

- Водители собираются приехать к нам в отделение в ближайшее время и самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие согласно пункту 2.6. Это значит, что, скорее всего, в аварии никто не пострадал, - сообщили «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Мурманской области.

Оба автомобиля получили небольшие повреждения кузова, которые, скорее всего, не потребуют дорогостоящего ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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