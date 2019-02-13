2019-02-13T12:49:30+03:00
Туризм

В Мурманске в 2019 году откроют визит-центр Чечни

Центр Visit Chechnya должен привлечь в республику новых туристов
Анна СТЕПАНОВА
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Гигантские искусственные цветы украшают улицы Грозного.Гигантские искусственные цветы украшают улицы Грозного.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже в 2019 году в Мурманске должен обосноваться туристско-информационный центр Visit Chechnya. Глава чеченского Минтуризма рассказал ТАСС, что это поможет привлечь в республику туристов прямо из заполярной столицы.

– Это будет способствовать развитию въездного туризма. Решили именно там, потому что в Мурманск в большом количестве сейчас приезжают иностранные туристы, которые не видели северного сияния. Они уже получают визу и оттуда могут приехать в Грозный, – объясняет Муслим Байтазиев.

По его словам, в центре можно будет бесплатно получить любую информацию о Чечне и Грозном, в том числе узнать о достопримечательностях, транспорте и культурных событиях республики.

Напомним, первый подобный визит-центр открылся в мае в Сантк-Петербурге. В будущем аналогичные центры появятся во Франции и Объединенных арабских эмиратах.

За 2018 год Чечню посетило около 150 туристов из России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. К слову, в Мурманской области последние годы наблюдается увеличение туристического потока. Ожидается, что в 2019 году наш регион примет не менее 450 тысяч путешественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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